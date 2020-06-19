Пожар в ангаре в Перми ликвидировали

ПЕРМЬ, 19 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на крыше здания ангарного типа по улице Промышленной в Перми, где погиб один человек, еще 12 были эвакуированы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

"Ликвидация горения в 11:06 [09:06 мск]. Сейчас проливают и разбирают конструкции", - сказала собеседница агентства.

По данным МЧС, площадь горения составила 350 кв. метров. В ликвидации пожара были задействованы около 60 человек и более 20 единиц техники.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются, проводится проверка и устанавливается владелец ангара.