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Военный автомобиль попал в ДТП на трассе Джубга - Сочи

Источник в экстренных службах сообщил о погибшем

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Военный Ford столкнулся с автомобилем ГАЗ на трассе Джубга - Сочи, по предварительной информации, один человек погиб. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона в пятницу.

"Военный Ford Transit столкнулся с автомобилем ГАЗ на трассе Джубга - Сочи в Ольгинке", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате ДТП, по предварительной информации, погиб один человек. О возможном наличии пострадавших и их количестве пока неизвестно.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю ТАСС сообщили, что на 29-м километре трассы Джубга - Сочи в поселке Ольгинка сотрудниками ДПС организовано реверсивное движение.

Теги
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