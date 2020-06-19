В Уфе пьяный сотрудник ГИБДД во время дорожного конфликта разбил стекло автомобиля

УФА, 19 июня. /ТАСС/. МВД по Башкирии начало служебную проверку из-за поведения пьяного полицейского, который во время дорожного конфликта разбил стекло в чужом автомобиле. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"По предварительным данным, в четверг вечером в Уфе на улице Заки Валиди произошел конфликт на бытовой почве между сотрудником ГИБДД УМВД России по городу и его знакомой 1982 года рождения. В ходе конфликта было повреждено стекло автомобиля женщины. По результатам медосвидетельствования установлено, что сотрудник находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по данному факту назначена служебная проверка. Сотрудник будет привлечен к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

Телеканал UTV опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, как мужчина пытается остановить Hyundai Solaris, преграждая путь автомобилю, однако это ему не удается. Он повторно догоняет транспортное средство в дорожной пробке и ударами локтя разбивает стекло со стороны водителя, после чего пытается достать находившуюся за рулем женщину.