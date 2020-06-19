Полиция проверяет информацию об избиении женщины в центре Москвы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Столичная полиция проверяет данные об избиении женщины на Таганской улице в центре Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором видно, как пьяный мужчина избивал свою нетрезвую жену. Мужчина бьет женщину по лицу, тащит за волосы по земле, а также ударяет о бетонный порог одного из зданий. "Полиция проверяет информацию", - сказали в главке.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что в настоящее время жалоб от пострадавшей в полицию не поступало.