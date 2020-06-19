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СК возбудил дело после падения крана в Петербурге, в результате чего погиб рабочий

Проверку также начала прокуратура

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после падения башенного крана на стройплощадке жилого комплекса в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб крановщик, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ")", - говорится в сообщении.

В прокуратуре Петербурга также сообщили, что по факту ЧП начата проверка. "В ходе проверки прокуратура изучит обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдения требований законодательства на строительном объекте, в том числе техники безопасности при ведении строительных работ", - говорится в сообщении на сайте городской прокуратуры.

Инцидент произошел в четверг вечером на стройплощадке ЖК "Цветной город" в Красногвардейском районе. Как сообщали ТАСС в пресс-службе девелопера ЛСР, кран упал из-за порыва ветра. В городском главке МЧС ТАСС сообщили, что находившийся в кабине 54-метрового крана рабочий умер от полученных травм в машине скорой помощи.

В четверг в Петербурге прошел сильный ливень с грозой, порывистым ветром и градом. От удара молнии на берегу Финского залива погиб ребенок. От последствий непогоды в городе также пострадали еще три человека.

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РоссияСанкт-Петербург
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