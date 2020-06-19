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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

"Транснефть" 23 июня завершит работы по ликвидации последствий ЧС под Норильском

По информации компании, тогда же вместо специальных бригад "Транснефти", Морспасслужбы и "Газпром нефти" приступят к работе подрядчики "Норникеля"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. "Транснефть" 23 июня полностью завершит работы по ликвидации последствий ЧС с разливом нефтепродуктов под Норильском и вывезет персонал и оборудование, сообщил ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин.

"По итогам совещания в пятницу принят план демобилизации. В соответствии с планом МЧС "Транснефть" 23 июня полностью покидает место ЧС. Тогда же вместо специальных бригад "Транснефти", Морспасслужбы и "Газпром нефти" приступят к работе подрядчики "Норникеля". Насколько мне известно, подрядные организации в дальнейшем будут ставить сепарационные установки для последующего отделения воды от дизеля", - сказал Демин.

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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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