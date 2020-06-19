Несколько десятков человек эвакуированы из судов Москвы из-за сообщений о "минировании"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступили в пятницу в девять столичных судов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Сообщения о "минировании" поступили в Лефортовский, Измайловский, Нагатинский, Коптевский, Головинский, Басманный, Чертановский, Черемушкинский, Никулинский суды", - сказали в пресс-службе.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, только из Коптевского суда из-за "минирования" эвакуировали 40 человек.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".