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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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Глава МЧС сообщил, что второй этап ликвидации разлива топлива в Норильске завершается

Для утилизации собранного топлива будет построен гибкий трубопровод, уточнил Евгений Зиничев

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Второй, основной, этап ликвидации последствий разлива топлива в результате разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске завершается. Об этом доложил в пятницу президенту России Владимиру Путину глава МЧС Евгений Зиничев.

"Второй этап мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации подходит к завершению", - сказал министр. 

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Глава МЧС докладывал президенту с места чрезвычайной ситуации. "Мы провели очередное заседание оперативного штаба, подвели промежуточные итоги", - сказал он.

По словам Зиничева, для перекачки собранных нефтепродуктов на утилизацию будет построен гибкий трубопровод. "Перед нами стоит задача передислоцировать собранное топливо в места утилизации. И здесь мы видим решение несколько иное, чем предполагалось ранее. Скорее всего, будет построен гибкий трубопровод, и этот трубопровод пойдет до мест утилизации", - сказал он.

Эти мероприятия станут третьим этапом в ликвидации ЧС. Одновременно с ним начнется четвертый этап - восстановление экологии на месте разлива топлива. "Я знаю, что и Минприроды, и Минсельхоз, и Росрыболовство уже работают над этими планами. В том числе и планами по восстановлению почвенного покрова тундры, популяции рыб в водоемах и так далее", - добавил глава МЧС.

Зиничев сообщил, что за время работ сводной группировкой, в которую, помимо МЧС, входят подразделения морской спасательной службы, "Норникеля", краевых спасательных служб, было собрано 32 тыс. кубометров топливно-водяной смеси, 103 тыс. тонн грунта. "Вся смесь собрана в герметичные резервуары, весь грунт находится в закрытых ангарах, поэтому нет угрозы того, что он может повлиять на окружающую среду с распространением вредных веществ", - сообщил Зиничев.

С воды собрано свыше 25 тыс. кубометров нефтепродуктов и 32 тыс. кубометров в общей сложности собрано топливно-водяной смеси. Она размещена в 103 герметичных цистернах. С территории самой ТЭЦ-3, из резервуара которой произошел разлив, собрано 7 тыс. кубометров дизельного топлива.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗиничев, Евгений НиколаевичКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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