Суд в Москве заочно арестовал экс-главу Антипинского НПЗ по делу о мошенничестве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лисовиченко Г. А. заочно", - сказал собеседник агентства.

Ранее суд заочно арестовал по этому же делу президента группы "Новый поток" Юрия Навражного. Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана ему на два месяца, исчисляться он будет с момента экстрадиции Навражного на территорию РФ, либо с момента задержания его на территории России.

В августе 2019 года в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области сообщали, что Лисовиченко объявлен в международный розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Антипинский НПЗ - крупнейший в России независимый нефтеперерабатывающий завод, являлся основным активом группы "Новый поток". В мае НПЗ остановил работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка.

В новость были внесены изменения (15:32 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.