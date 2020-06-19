Потерпевшими по делу о ДТП с участием Ефремова признаны вдова, сын и брат погибшего

"Маргарита Захарова, вдова погибшего Сергея Захарова, и их сын Виталий также были признаны потерпевшими в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова. Сегодня мы передали следователю, ведущему дело, соответствующие ордера. Сразу уточню, чтобы не было кривотолков: и Валерий [брат погибшего], и Маргарита, и Виталий Захаровы являются моими доверителями", - сказал адвокат.

Добровинский также сказал, что обсуждал с семьей погибшего возможность поездки следователя к матери Сергея Захарова в Рязань для подписания аналогичных документов о признании ее потерпевшей в данном деле. "Следует сказать, что неизвестные приезжали к несчастной женщине и пытались всучить ей деньги. Естественно, ничего не вышло. Но дабы оградить пожилую женщину от подобных ситуаций в дальнейшем Маргарита и Валерий Захаровы высказали желание, чтобы все вопросы, касающиеся данного дела, решались только через их адвоката. Такую позицию своих доверителей я принял и буду ей следовать", - сказал он. "Еще раз подчеркну: никаких денежных компенсаций от Ефремова потерпевшие не примут", - подчеркнул адвокат. "Меня много раз просили убедить семью взять деньги под предлогом того, что Михаил Ефремов якобы все равно получит не больше 5-7 лет условного наказания, слишком велико давление. Я не хочу ни обсуждать, ни спекулировать на теме возможного приговора. Надеюсь на справедливый суд", - заключил Добровинский.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал в беседе с ТАСС, что приезжал в Рязанскую область к матери Захарова и пытался переговорить с ней о вручении ей компенсации, однако успеха данные переговоры не имели. По словам Пашаева, Ефремов по-прежнему готов обсуждать вопрос о компенсации семье погибшего.