В СК сообщили, что погибший в ноябре 2019 года в Коми мировой судья был убит умышленно

По данным следствия, в ноябре 2019 года фигурант, находясь в своей квартире в городе Микунь Усть-Вымского района Республики Коми, на почве личных неприязненных отношений нанес 40-летнему мужчине, который состоял в должности мирового судьи, несколько ударов руками по лицу и руке, сдавил его шею руками, после чего произвел выстрел в голову потерпевшего из охотничьего ружья. От полученного огнестрельного ранения потерпевший умер на месте происшествия. Позднее местный житель 1986 года рождения явился в правоохранительные органы и признался в убийстве по неосторожности.

СЫКТЫВКАР, 19 июня. /ТАСС/. Мировой судья в Республике Коми, погибший при выстреле из ружья в ноябре 2019 года, был убит умышленно. Версия обвиняемого о случайном выстреле опровергнута рядом судебных экспертиз, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По информации следствия, в ходе расследования обвиняемый выдвинул версию, что убил своего друга по неосторожности, когда нетрезвый убирал ружье в чехол для дальнейшей совместной охоты, не убедившись, что оно разряжено.

Версия обвиняемого была опровергнута рядом проведенных по делу судебных экспертиз. "По заключению судебно-медицинской экспертизы незадолго до смерти потерпевшему была причинена травма шеи, которая возникла в результате сдавливания рукой постороннего человека. Также у потерпевшего обнаружены телесные повреждения в области лица, образовавшиеся в результате ударов твердым тупым предметом, при этом в ходе допросов свидетелей исключена возможность их образования до встречи потерпевшего с фигурантом", - говорится в сообщении.

Доводы обвиняемого о механизме производства выстрела были опровергнуты по результатам судебно-баллистических и физико-технической экспертиз, а также в ходе допроса специалиста, который указал, что при описываемых обвиняемым обстоятельствах выстрелить было невозможно. Всего по делу проведено девять экспертиз, допрошено более 50 свидетелей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.