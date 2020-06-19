СК возбудил дело после исчезновения матери с младенцем в Тамбовской области

ТАМБОВ, 19 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 28-летней матери и ее 8-месячной дочери в селе Новоюрьево Тамбовской области, которая четыре дня назад ушла из дома и до сих пор не вернулась, сообщили в пятницу журналистам в СК по региону.

Накануне в полицию обратилась мать пропавшей женщины с заявлением об исчезновении дочери и внучки. Полиция и Следственный комитет начали широкомасштабные поисковые мероприятия, в которых в настоящий момент принимают участие волонтеры отряда "Лиза Алерт" и добровольцы из числа местных жителей.

"Мичуринским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения женщины с ребенком по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сообщили в СК.

В ходе расследования уголовного дела следователи намерены отработать все возможные версии исчезновения матери и ребенка, уточнили в СК.