В Новгородской области полиция начала проверку из-за повреждения могильника X-XII веков

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Новгородские полицейские начали проверку по факту повреждения неизвестными могильника у деревни Анисимцево в Новгородской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по области Денис Семенов.

"Сотрудниками правоохранительных органов организована проверка по факту инцидента, зафиксированного учеными на могильнике у деревни Анисимцево Пестовского района. Выясняются обстоятельства и причастные к произошедшему лица", - сказал Семенов.

В среду на официальной странице Пестовского краеведческого музея в соцсети "ВКонтакте" сотрудники опубликовали информацию о том, что на могильнике (предположительно X-XII веков) у деревни Анисимцево обнаружены следы очередного пробного раскопа, сделанного, как предполагают авторы поста, черными копателями.

Как пояснил ТАСС заведующий отделом истории и краеведения комитета культуры администрации Пестовского района Алексей Виноградов, тот факт, что так называемые черные копатели ведут раскопки на территории могильника, обнаружили в начале года. "Один из местных жителей в начале этого года обратил внимание на то, что часть курганов раскопана. Мы туда поспешили и увидели, что там просто катастрофа - из 48 около 30 просто раскопаны вдоль и поперек самым варварским образом", - сказал собеседник агентства.

Археологическое сообщество района и сотрудники комитета культуры обратились за помощью в Центр археологических исследований местного университета (НовГУ). "Дело в том, что эти памятники - порядка 48 славянских курганов - они впервые были обнаружены в 1911 году, в археологическом своде за 1911 год они есть, в советское время, я не знаю, как так получилось, что они не были поставлены на учет как памятник, не внесены в реестр", - пояснил Виноградов, уточнив, что археологи поставили задачу описать, определить границы и поставить эти памятники снова на учет. Несмотря на то, что пострадало такое количество курганов, памятник, по утверждению ученых, не потерян.