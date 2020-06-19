СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в деревне в Удмуртии

ИЖЕВСК, 19 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после гибели четырех человек при пожаре в деревне Усть-Сарапулка в Удмуртии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу следственным управлением СК РФ по республике.

"Сарапульским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара в деревне Усть-Сарапулка Сарапульского района (ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, пожар в частном доме произошел в ночь на 19 июня. На месте пожара были обнаружены тела четырех человек. Дом принадлежал 38-летнему жителю города Сарапула и использовался в качестве дачи.

Накануне пожара в доме находились шесть человек, в том числе семья владельца дома и их знакомые с 6-летним ребенком. Мальчик проснулся ночью от задымления и успел выйти из дома. Его отец не пострадал благодаря тому, что спал в автомобиле, припаркованном возле дома.

Назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, допрашиваются жители деревни. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины возгорания.