На юге Москвы столкнулись автобус и инкассаторская машина

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Инкассаторская машина и автобус столкнулись на Варшавском шоссе на юге Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Варшавском шоссе столкнулись инкассаторский автомобиль и автобус", - сказал собеседник агентства.

Информацию о ДТП в данном районе ТАСС также подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. "В районе дома 86 по Варшавскому шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей - легкового и грузового. Пострадавших в результате столкновения нет", - сказали в главке.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства происшествия устанавливаются.