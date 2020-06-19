СМИ: пять мирных жителей погибли в результате авиаударов Турции по северу Ирака

ТАСС, 19 июня. По меньшей мере пять мирных жителей погибли в результате авиаударов Турции по северным районам Ирака. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya.

По его данным, бомбардировке подверглись северные районы иракской провинции Дахук (входит в состав Иракского Курдистана).

Ранее курдский телеканал "Рудау", ссылаясь на местные источники, сообщал, что жертвами турецкой операции на севере Ирака стали трое мирных жителей.

15 июня Турция начала на севере Ирака воздушную операцию Pence - Kartal. Был уничтожен 81 объект РПК, в том числе укрытия и схроны.

16 июня посол Турции в Багдаде Фатих Йылдыз был вызван в МИД Ирака, где ему была вручена нота протеста. Однако с 17 июня в Северный Ирак были переброшены турецкие коммандос. Наземная фаза операции получила название Pence - Kaplan. Спецназ в настоящее время действует в регионе Хафтанин при активной поддержке с воздуха и под прикрытием артиллерийского огня. 18 июня МИД Ирака повторно вызвал посла Турции, вручив ему еще одну ноту протеста в связи с операцией.