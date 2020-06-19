В Новосибирске произошел крупный пожар в офисно-торговом здании

ТАСС, 19 июня. Два этажа офисно-торгового здания горят на улице Мичурина в Новосибирске, площадь пожара составляет 200 кв. метров. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Произошел пожар, по предварительным данным, на площади 200 кв. метров в Новосибирске на улице Мичурина, дом 12. Пожар происходит на 3 и 4 этажах с переходом на мансарду в офисно-торговом здании", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что тушение проводится по повышенному (второму) номеру сложности.

В пресс-службе регионального главка МЧС пояснили, что погибших и пострадавших в результате пожара нет. Тушение осложняется наличием горючего утеплителя на мансардном этаже. В здании располагается павильон крупнейшего рынка города.