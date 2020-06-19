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Пожарные локализовали возгорание в павильоне крупнейшего в Новосибирске рынка

В результате инцидента никто не пострадал

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Пожар в павильоне крупнейшего в Новосибирске рынка - Центрального - локализован на площади 250 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 22:25 (18:25 мск) локализация пожара на площади 250 кв. м", - сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что на улице Мичурина в Новосибирске горят два этажа офисно-торгового здания. В пресс-службе регионального главка МЧС пояснили, что погибших и пострадавших в результате пожара нет. Тушение осложняется наличием горючего утеплителя на мансардном этаже.

Теги
РоссияНовосибирская область
В Новосибирске произошел крупный пожар в офисно-торговом здании
Тушение проводится по повышенному номеру сложности
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