Пожарные локализовали возгорание в павильоне крупнейшего в Новосибирске рынка

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Пожар в павильоне крупнейшего в Новосибирске рынка - Центрального - локализован на площади 250 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 22:25 (18:25 мск) локализация пожара на площади 250 кв. м", - сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что на улице Мичурина в Новосибирске горят два этажа офисно-торгового здания. В пресс-службе регионального главка МЧС пояснили, что погибших и пострадавших в результате пожара нет. Тушение осложняется наличием горючего утеплителя на мансардном этаже.