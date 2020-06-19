Информация о минировании судов в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Информация о минировании девяти районных судов в Москве оказалась ложной. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Экстренные службы проверили все девять судов, в которые ранее поступали сообщения о минировании. Опасных предметов нигде найдено не было", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в пятницу неизвестный сообщил о "минировании" Лефортовского, Измайловского, Нагатинского, Коптевского, Головинского, Басманного, Чертановского, Черемушкинского и Никулинского судов. По данным источника ТАСС в экстренных службах, из Коптевского суда эвакуировали 40 человек.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых с конца ноября поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".