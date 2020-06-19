На востоке Москвы сотрудники Росгвардии застрелили собаку, напавшую на женщину

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии застрелили собаку, которая напала на женщину на востоке Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Росгвардии по Москве.

"В Восточном административном округе столицы находившиеся на маршруте патрулирования росгвардейцы увидели, как женщина пытается отбиться от напавшей на нее собаки. Сотрудникам отогнать пса не удалось, агрессивное животное набросилось на них. В соответствии с законом, сотрудник произвел предупредительные выстрелы в воздух, однако это не испугало мастифа. После чего он выстрелил в сторону собаки", - сказали в ведомстве.

Женщине вызвали скорую помощь, она получила рваные раны руки и была госпитализирована. Как выяснилось позже, собака сбежала из частного дома через незакрытую хозяевами калитку. По данному факту проводится разбирательство.