СК возбудил дело после смерти ребенка в бассейне в Пермском крае

ПЕРМЬ, 19 июня. /ТАСС/. Следственное управление СК по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту смерти шестилетней девочки в бассейне банного комплекса Перми, сообщила в пятницу пресс-служба управления.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней жительницы города Перми, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) <…> В результате ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию дочери, женщина оставила ее без присмотра, девочка утонула в бассейне", - говорится в сообщении.

В ближайшее время мать погибшей девочки будет допрошена и отправлена на медицинское освидетельствование для установления состояния алкогольного опьянения.