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Пожар в павильоне крупнейшего в Новосибирске рынка потушили

Пострадавших нет

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пожар, охвативший павильон крупнейшего в Новосибирске рынка - Центрального - потушен. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России.

"Полная ликвидация. Пострадавших и погибших нет", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что на улице Мичурина в Новосибирске загорелись два этажа офисно-торгового здания. При этом в главке отметили, что тушение осложнялось наличием горючего утеплителя на мансардном этаже. В 18:25 мск пожарным удалось локализовать горение на площади 250 кв. м, а вскоре ликвидировать открытое горение.

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