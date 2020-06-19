Пожар в павильоне крупнейшего в Новосибирске рынка потушили

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пожар, охвативший павильон крупнейшего в Новосибирске рынка - Центрального - потушен. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России.

"Полная ликвидация. Пострадавших и погибших нет", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что на улице Мичурина в Новосибирске загорелись два этажа офисно-торгового здания. При этом в главке отметили, что тушение осложнялось наличием горючего утеплителя на мансардном этаже. В 18:25 мск пожарным удалось локализовать горение на площади 250 кв. м, а вскоре ликвидировать открытое горение.