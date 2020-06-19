Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

ТАСС, 19 июня. Два легковых автомобиля столкнулись вечером в пятницу в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 22:00 мск на 74-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов.

"Произошло столкновение двух отечественных автомобилей ВАЗ-2115 и ВАЗ-2111. В результате четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, получили ранения, не совместимые с жизнью", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что погибли водитель и пассажир ВАЗ-2115, а также пассажиры ВАЗ-2111 - женщина и ребенок.

По предварительным данным, причиной ДТП послужил выезд ВАЗ-2115 на полосу встречного движения. В пресс-службе добавили, что после ДТП был госпитализирован водитель ВАЗ-2111, мужчина 1991 года рождения. Как сообщается на сайте ГУ МЧС по региону, пострадавшего доставили в больницу скорой медицинской помощи в городе Арзамас.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства ДТП.