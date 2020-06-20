Бастрыкин поручил провести дополнительную проверку по делу об убийстве в центре Петербурга

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о мошеннических действиях фирмы в Санкт-Петербурге, сотрудник которой выстрелил студенту в голову на Невском проспекте, и установить ответственных за непрекращение ее деятельности. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Как отмечается в сообщении СК, по данным СМИ, фирма предлагала свои услуги в городе в течение нескольких лет. Потерпевшие ранее обращались в правоохранительные органы.

"Александр Бастрыкин поручил проверить причины и условия, способствовавшие столь длительной деятельности предполагаемых мошенников, установить ответственных должностных лиц, проверявших деятельность данной псевдоорганизации, и дать их действиям жесткую правовую оценку", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 4 июня днем на Невском проспекте. По данным правоохранительных органов, молодой человек обратился в компанию, которая оформляет документы для трудоустройства. Компания обязательства не выполнила, и он пришел требовать деньги назад. У него возник конфликт с представителем компании, в результате сотрудник выстрелил в голову молодому человеку из травматического пистолета и скрылся.

Позже полицейские задержали стрелявшего, им оказался охранник Заур Каримов. В отношении него следователями СК было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, суд заключил его под стражу. После смерти студента дело было переквалифицировано по пункту "и" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений). Полиция также возбудила еще одно уголовное дело о мошенничестве после того, как выяснилось, что фирма обманывает клиентов с документами на трудоустройство.