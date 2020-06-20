В Москве с начала года выросло количество фальшивых пятитысячных купюр

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Количество фальшивых денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей выросло в Москве с начала года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве в ответ на запрос, в этом году их стало на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Самой часто подделываемой денежной купюрой на территории московского региона остается купюра Банка России номиналом 5 000 рублей. За пять месяцев выявлено 6,4 тыс. таких купюр, за аналогичный период предыдущего года - 5,5 тыс.", - сказали в пресс-службе.

По данным полиции, всего в Москве с начала текущего года изъято 8,6 тыс. поддельных денежных купюр как в рублях, так и в валюте. Таким образом, поддельные купюры в 5 тыс. рублей составляют примерно две третьи от всех выявляемых фальшивых денег.

В иностранной валюте фальшивомонетчики в Москве чаще всего подделывают купюры номиналом $100 и €50. В целом по стране, как сообщали ранее в МВД, чаще всего выявляют поддельные €500 и $100.