Пожар в ангаре на севере Москвы потушили

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пожар, возникший в субботу утром в ангаре на территории цементного завода на севере Москвы, потушили, его площадь составила 320 кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС РФ.

"В 08:50 пожар ликвидирован на площади 320 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в главке МЧС.

Ранее сообщалось, что в 08:06 поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Автомоторная, 5. Пожар возник на территории цементного завода, в металлическом ангаре, по предварительным данным, предназначенном под автосервис.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, от огня пострадали припаркованные рядом автомобили. Произошло частичное обрушение здания, внутри могут храниться газовые баллоны.