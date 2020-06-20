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Полиция возбудила дело в связи с перекрытием фанатами дороги у стадиона "Открытие Арена"

Накануне фанаты "Спартака" перекрыли проезжую часть возле стадиона и подожгли файеры и другие пиротехнические средства, помешав проезду автомобилей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московская полиция возбудила дело о хулиганстве после перекрытия проезжей части и поджогов файеров футбольными фанатами около стадиона "Открытие Арена" на северо-западе города в пятницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным главка, в Проектируемом проезде, в непосредственной близости от стадиона "Открытие Арена", фанаты перекрыли проезжую часть, воспрепятствовав проезду автомобилей, а также подожгли файеры и других пиротехнические средства, создав дымовую завесу.

"Следственной частью Следственного управления УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к противоправному деянию", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, накануне фанаты "Спартака" провожали команду на выездной матч с тульским "Арсеналом", устроив файер-шоу на выезде с "Открытие Арены". Около 20 человек перекрыли Проектируемый проезд и развернули баннеры. Из-за файеров дорогу заволокло дымом.

Чемпионат России по футболу был прерван из-за пандемии коронавируса и возобновился 19 июня.

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