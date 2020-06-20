В Воркуте задержали полицейского, подозреваемого в убийстве двоих коллег

ТАСС, 20 июня. Полицейского задержали в Воркуте по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Республике Коми.

По данным ведомства, в субботу в дежурную часть поступило сообщение о том, что в здании, расположенном в Юнь-Ягинском переулке, обнаружили тела работника и сотрудника одного из подразделений ОМВД РФ по Воркуте.

Как установлено предварительно, убийство произошло на бытовой почве. Проводятся оперативные мероприятия, которые направлены на установление обстоятельств и мотивов преступления.

Отмечается, что руководством республиканского МВД назначена проверка, по результатам которой сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, он понесет ответственность в соответствии с законодательством. Помимо этого, организации работы руководства ОВД с личным составом будет дана принципиальная оценка. Как отметили в ведомстве, в отношении непосредственных руководителей этого сотрудника полиции было принято решение о мерах дисциплинарного воздействия.