Подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде объявили в федеральный розыск

ВОЛГОГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Следственные органы установили личность подозреваемого в убийстве в Волгограде 17-летнего студента из Азербайджана, он объявлен в федеральный розыск. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

"В настоящее время, благодаря активной гражданской позиции горожан, а также грамотному взаимодействию органов СУ СК РФ по Волгоградской области и регионального главка МВД, установлена причастность к особо тяжкому преступлению жителя Советского района областного центра Васильева Виталия Николаевича, 1998 года рождения. Он объявлен в федеральный розыск, на его поиски ориентированы сотрудники органов внутренних дел", - говорится в сообщении.