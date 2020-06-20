Под Владимиром сгорел деревянный жилой дом

ТАСС, 20 июня. Жилой дом на шесть квартир полностью сгорел в поселке Золотково Владимирской области. В результате пожара один человек погиб и 11 человек остались без жилья, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар в многоквартирном деревянном доме на шесть квартир произошел сегодня ночью в Гусь-Хрустальном районе, в поселке Золотково на улице Социалистической. В результате случившегося погиб человек и 11 человек, в том числе четверо детей, остались без жилья", - сообщили в пресс-службе.

По данным МЧС, на момент прибытия пожарных дом уже горел по всей площади, существовала угроза распространения огня на соседние дома, но пожарные этого не допустили. Общая площадь возгорания составила 300 кв. м, обнаружено тело погибшего мужчины. Остальные жители дома эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей. По предварительным данным, причиной пожара является нарушение правил эксплуатации электронагревательной плитки.

"Сейчас все жители дома размещены у родственников. Администрация решает вопрос о предоставлении им жилья", - сообщили в МЧС.