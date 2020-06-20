В Севастополе задержали подозреваемого в половых преступлениях, совершенных с 2014 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Севастополе местного жителя, подозреваемого в серии преступлений против половой неприкосновенности школьниц и взрослых женщин, происходивших в безлюдных местах города с 2014 года. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"С 2014 года в разных районах Севастополя в безлюдных местах в отношении школьниц и совершеннолетних жительниц города совершались насильственные действия сексуального характера. На протяжении всего этого времени следствием в тесном взаимодействии с органами полиции велась непрерывная работа по расследованию данных преступлений, отработке версий, широкого круга лиц на предмет причастности к их совершению. 19 июня 2020 года по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы сотрудниками УМВД и Главного следственного управления был задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Установлена причастность задержанного к совершению более 10 преступлений на территориях Гагаринского, Ленинского, Нахимовского, Балаклавского районов города Севастополя, а также Ялты, уточняется в сообщении. "Доказательства получены благодаря экспертным возможностям органов Следственного комитета России и МВД, в том числе в результате проведения ДНК-экспертизы следов, оставленных им на местах преступлений. Раскрытие серии преступлений против половой неприкосновенности детей и женщин стало результатом системной кропотливой работы сотрудников Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю и УМВД России по городу Севастополю, которая велась под непосредственным руководством глав ведомств", - сообщается в пресс-релизе.

Следствие готовится предъявить задержанному обвинение и выйти суд с ходатайством об аресте. "Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, а также причастность мужчины к совершению аналогичных деяний. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления", - говорится в сообщении.