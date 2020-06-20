Четырем задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Французская прокуратура предъявила обвинения четырем задержанным после беспорядков в Дижоне, в которых участвовали местные жители североафриканской общины и представители чеченской диаспоры. Об этом сообщил в субботу прокурор Дижона Эрик Матэ в ходе пресс-конференции.

По его словам, трое из них являются выходцами из России, проживающими в Сен-Этьене, Труа и Доле. Четвертый задержанный - французский гражданин, родившийся в России и проживающий в настоящий момент в Дижоне. Им - от 23 до 53 лет, уточнил прокурор. "В настоящий момент четырем задержанным либо уже предъявлены обвинения, либо это будет сделано в ближайшее время", - сказал Матэ.

При этом в пресс-службе посольства РФ в Париже сообщили ТАСС, что российские дипломаты в данный момент проверяют обнародованную в субботу информацию о национальной принадлежности задержанных. "Согласно официальной информации, полученной посольством до сих пор, граждан России среди задержанных в Дижоне, не было, - указал представитель посольства. - В связи с объявлением французского прокурора мы направим дополнительный запрос французской стороне".

Ранее в нескольких городах Франции были задержаны шесть выходцев из Чечни в рамках расследования по фактам "покушения на убийство в составе организованной группы", "причинения насилия", "причинения ущерба" и "подстрекательства к насилию". Также в последний вечер беспорядков были задержаны четыре жителя Дижона, одному из которых суд назначил штраф и запретил хранить дома или носить при себе оружие в ближайшие пять лет. Прокурор Дижона сообщил, что во время беспорядков, которые длились с 12 по 15 июня, около 20 человек получили травмы. "Задержанные признают, что присутствовали при событиях, но отрицают, что совершали какие-либо акты насилия и вандализма", - сказал Матэ.

Столкновения местных жителей, преимущественно выходцев из Северной Африки, и групп выходцев из Чечни начались, по предварительным данным, после того, как в районе Гресиль наркоторговцы избили 16-летнего чеченца. В ночь на 13 июня около сотни человек, вооруженных железными прутами и ножами, разгромили местную кальянную. В ответ на это некоторые жители Гресиль начали патрулировать улицы и рассылать чеченцам угрозы в соцсетях. После этого на протяжении трех дней по вечерам группы вступали в открытые столкновения, в ходе которых уничтожались камеры видеонаблюдения, поджигались машины и мусорные баки.