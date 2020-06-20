В Перми шестилетняя девочка утонула в бассейне

ТАСС, 20 июня. Шестилетняя девочка утонула в бассейне в Перми. В отношении матери ребенка заведено уголовное дело, говорится в сообщении на сайте СК РФ в субботу.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней жительницы города Перми, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, 19 июня 2020 года в Индустриальном районе города Перми в банном комплексе в компании отдыхала 43-летняя женщина и ее шестилетняя дочь. В результате ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию дочери, женщина оставила ребенка без присмотра, девочка утонула в бассейне", - говорится в сообщении.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили людей, которые обнаружили девочку и оказывали ей медицинскую помощь. В ближайшее время планируется провести допрос матери ребенка. В отношении нее проведено медицинское освидетельствование, чтобы установить состояние опьянения.