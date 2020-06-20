DM: в Рединге три человека погибли в результате нападения с ножом

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Три человека погибли и двое находятся в крайне тяжелом состоянии в результате нападения с применением холодного оружия, произошедшего в субботу в парке Форбери гарденс в центре английского города Рединг (графство Беркшир). Об этом сообщила газета Daily Mail.

По ее информации, люди погибли на месте. Полиция на данный момент не может сказать, кто причастен к нападению.

Официального подтверждения о раненых и погибших на данный момент нет.

Территориальное отделение полиции долины Темзы, в зону ответственности которой входит графство Беркшир, подтвердило, что ее сотрудники находятся на месте инцидента в Форбери гарденс и занимаются расследованием произошедшего.

Прокомментировала случившееся и глава британского МВД Прити Пател. "Я крайне обеспокоена сообщениями об инциденте в Рединге", - написала она в Twitter.

Ранее в субботу в Рединге прошла акция движения Black lives matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Однако, как уточняет Daily Mail, она закончилась несколько часов назад, так что ее связь с нынешним инцидентом на данный момент подтвердить нельзя.