СМИ: один человек погиб и один пропал без вести в наводнении на северо-востоке Чехии

ПРАГА, 21 июня. /ТАСС/. По меньше мере один человек погиб и один числится без вести пропавшим в результате наводнения, произошедшего в западной части Моравскосилезского края на северо-востоке Чешской республики. Об этом сообщило в воскресенье Чешское радио.

Жертвой наводнения стал житель расположенного в предгорьях горного хребта Высокий Есеник села Петровице района города Брунталь. Без вести пропавшей числится жительница этого же населенного пункта, стоящего на реке Особлога, являющейся левосторонним притоком Одера. Местные жители сообщили в полицию, что ее видели в реке. Правоохранительные органы пока не подтвердили гибель женщины.

Причиной выхода из берегов обычно спокойной Особлоги стали ливни, которые в течение последней недели практически не прекращаясь идут на северо-востоке Чешской республики. Метеорологи прогнозируют, что они будут продолжаться до понедельника. Возрастает угроза выхода из берегов других рек и водоемов в регионе.