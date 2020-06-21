Пожар произошел в Центре помощи детям в Зеленоградске под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Пожар в чердачном помещении пристройки спортивного зала в Центре помощи детям "Наш дом" произошел в городе Зеленоградске Калининградской области. Площадь горения - 150 кв. м, пострадавших нет, сообщается в воскресенье на официальном сайте регионального управления МЧС.

"21 июня 2020 года в 00:00 по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Октябрьская, дом 7 поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в пристройке спортивного зала в Центре помощи детям "Наш дом". Пострадавших нет, проведена эвакуация детей и персонала. К тушению привлечено от МЧС: 41 человек и 7 единиц техники, всего от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) - 42 человека и 10 единиц техники", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, "эвакуировано более 100 человек".

Горение происходит в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространение огня на здание Центра нет.

Государственное бюджетное учреждение "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Наш дом" контролируется Министерством социальной политики Калининградской области.