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Нападение в парке Рединга

Нападение в парке Рединга. Главное

© Steve Parsons/PA via AP

В центре английского города Рединг неизвестный с ножом напал на группу людей, отдыхающих в парке Форбери гарденс.

  • Полиция подтвердила гибель трех человек. Еще трое получили серьезные ранения.
  • Сообщается, что 25-летний подозреваемый арестован. По информации агентства PA, задержанный - гражданин Ливии.
  • Один из свидетелей произошедшего сообщил, что мужчина перед нападением прокричал что-то невнятное.
  • По факту случившегося начато расследование.
  • В правоохранительных органах сообщили, что инцидент пока не расценивается как теракт. В то же время источник заявил телеканалу Sky News обратное. 
  • Полиция считает, что нападение не связано с манифестацией движения Black lives matter, которая проходила в городе за несколько часов до инцидента.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал случившееся чудовищным. 
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ВеликобританияЛивияНападение в парке Рединга
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