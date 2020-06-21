Нападение в парке Рединга. Главное

В центре английского города Рединг неизвестный с ножом напал на группу людей, отдыхающих в парке Форбери гарденс.
- Полиция подтвердила гибель трех человек. Еще трое получили серьезные ранения.
- Сообщается, что 25-летний подозреваемый арестован. По информации агентства PA, задержанный - гражданин Ливии.
- Один из свидетелей произошедшего сообщил, что мужчина перед нападением прокричал что-то невнятное.
- По факту случившегося начато расследование.
- В правоохранительных органах сообщили, что инцидент пока не расценивается как теракт. В то же время источник заявил телеканалу Sky News обратное.
- Полиция считает, что нападение не связано с манифестацией движения Black lives matter, которая проходила в городе за несколько часов до инцидента.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал случившееся чудовищным.