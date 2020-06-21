Две девушки погибли в ДТП с нетрезвым водителем в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Две девушки стали жертвами ДТП, произошедшего рано утром в воскресенье в Ордынском районе Новосибирской области. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, совершил опрокидывание автомобиля в кювет, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

"21 июня в 05:15 (01:15 мск) водитель автомобиля Toyota Vista, следуя по дороге в селе Усть-Алеус, не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля в правый кювет. В результате ДТП две 19-летних девушки, находившиеся на заднем сидении автомобиля, скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Водителя и еще одного пассажира в настоящее время осматривают медицинские работники.

"В настоящее время сотрудниками полиции установлено, что водитель 2000 г. р. находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что права на управление транспортным средством у мужчины отсутствуют.