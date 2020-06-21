В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме

ТАСС, 21 июня. Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины, эвакуированы 24 человека, повреждены межквартирные перегородки и 10 машин, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области в воскресенье.

По данным газеты "АиФ - Самара", в здании произошел взрыв бытового газа.

"В Самарскую городскую клиническую больницу для осмотра направлены две женщины 1965 и 1986 годов рождения. В целях безопасности из дома произведена эвакуация 24 человек. В результате происшествия несущие конструкции жилого дома не повреждены. Произошло повреждение межкомнатных и межквартирных перегородок в соседних квартирах, входной двери в подъезд №1 и 10 припаркованных легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

Сообщение об инциденте поступило 04:46 мск, возгорания не произошло. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия. Для размещения жильцов дома подготовлен пункт временного размещения на базе школы-интерната №1, добавили в МЧС.