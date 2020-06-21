В Норильске произошла массовая драка на улице

ТАСС, 21 июня. Сотрудники полиции в Норильске устанавливают обстоятельства массовой драки, которая произошла в субботу вечером на одной из улиц города, ее участники были доставлены в отдел полиции. Ссора произошла на бытовой почве, сообщается на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю в воскресенье.

"Накануне вечером в дежурную часть полиции отдела МВД России по городу Норильску поступило сообщение о драке. На место незамедлительно были направлены ближайшие наряды наружных служб. Прибывшие на место полицейские пресекли противоправные действия граждан и доставили участников конфликта в отдел полиции", - говорится в сообщении.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлена потасовка с участием нескольких десятков человек. Автор видео указывает, что оно снято в Норильске 20 июня.

Как отмечается на сайте ГУ МВД, ссора возникла на бытовой почве. Количество участников конфликта не уточняется.

Сейчас устанавливаются все участники происшествия, опрашиваются очевидцы. Решается вопрос о привлечении участников конфликта к ответственности.