В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в воскресенье в жилом доме на востоке Киева, ударной волной повреждены квартиры сразу на четырех этажах. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства. Для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлечены 75 спасателей и 15 единиц техники.