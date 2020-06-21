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На берегу реки в Астраханской области ищут пропавшего ребенка

В полицию поступила информация о пропаже девятилетнего мальчика, в ходе поисков его вещи нашли на берегу реки

АСТРАХАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Спасатели ищут пропавшего девятилетнего ребенка на берегу ерика Красные Ярки в Володарском районе Астраханской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в воскресенье.

"От дежурного РОВД поступила информация о безвестном исчезновении в природной среде мальчика 2011 года рождения. В ходе проведения разыскных мероприятий личные вещи ребенка обнаружены на берегу ерика Красные Ярки", - говорится в сообщении.

На месте, как уточнили в пресс-службе, работают 24 человека, шестеро из них - сотрудники ОМВД, следователи, остальные - добровольцы. На место происшествия следуют водолазы ГКУ "Волгоспас".

"Сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам и добровольцами производится траление дна и осмотр береговой линии", - уточнили в ГУ МЧС по региону.

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