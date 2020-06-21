В Штутгарте более 10 полицейских пострадали в ходе беспорядков

БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Несколько сотен человек устроили минувшей ночью беспорядки в самом центре Штутгарта (федеральная земля Баден-Вюртемберг), разбивали витрины магазинов и нападали на полицейских. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении правоохранительных органов города.

"Более 10 сотрудников получили травмы", - отмечается в нем. Причиной послужила полицейская проверка в центре города в связи с преступлением, связанным с продажей наркотиков. Молодежь - посетители местных баров - "солидаризировалась" с предполагаемыми правонарушителями и выступила против полицейских. В сотрудников полетели камни и бутылки, вооруженные палками группы молодых людей расхаживали по центру, разбивали витрины и окна, стекла припаркованных автомобилей, в том числе полицейских, грабили магазины.

Ситуация в какой-то момент полностью вышла из-под контроля. Правоохранительные органы запросили подкрепление; на место прибыли более 200 полицейских, в том числе из других городов Баден-Вюртемберга. В небе барражировал вертолет. Лишь в утренние часы удалось утихомирить разбушевавшуюся толпу.

Более 20 человек были задержаны. Всего же в беспорядках, по оценке полиции, участвовали около 500 человек.

Ведется расследование. Полиция устанавливает личности зачинщиков беспорядков.