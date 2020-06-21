{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На трассе в Иркутской области опрокинулся в кювет бензовоз

В результате аварии произошел разлив бензина на площади 50 кв. м

ТАСС, 21 июня. Бензовоз с топливом упал в кювет на 42-м км трассы Р-258 "Байкал" в Шелеховском районе Иркутской области. В результате ДТП произошел разлив бензина на площади 50 кв. м, пострадавших нет, сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС по региону.

"21 июня, в 14:30 (09:30 мск), поступила информация об опрокидывании бензовоза Volvo в кювет с розливом бензина на площади 50 кв. м на 42-м км трассы Р-258 "Байкал" в Шелеховском районе", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Ограничений по движению автотранспорта нет.

Теги
РоссияИркутская область
Трех болельщиков "Спартака" задержали после перекрытия дороги у стадиона "Открытие-Арена"
Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
Читать полностью