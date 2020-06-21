Трех болельщиков "Спартака" задержали после перекрытия дороги у стадиона "Открытие-Арена"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Полиция задержала трех болельщиков московского футбольного клуба "Спартак" по делу о перекрытии подъездной дороги к стадиону "Открытие-Арена" в Москве. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"Полиция задержала троих болельщиков: Артема Соколова, Максима Маренко и Даниила Грачева. Всем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ближайшее время им предъявят обвинение", - сказал собеседник агентства.

По данным московской полиции, в Проектируемом проезде, в непосредственной близости от стадиона, фанаты перекрыли проезжую часть, воспрепятствовав проезду автомобилей, а также подожгли файеры и другие пиротехнические средства, создав дымовую завесу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Как сообщал источник агентства в правоохранительных органах, порядка 20 человек перекрыли Проектируемый проезд и развернули баннеры.

Чемпионат России по футболу был прерван из-за пандемии коронавируса и возобновился 19 июня.