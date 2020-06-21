В Адыгее предъявили обвинение бизнесмену по делу о гибели пенсионерки на остановке

МАЙКОП, 21 июня. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение предпринимателю по уголовному делу о гибели пожилой женщины из-за обрушения общественной остановки в Майкопе, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе следственного управления СК РФ по Адыгее.

"В рамках расследования уголовного дела об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть пенсионерки, предъявлено обвинение 42-летнему предпринимателю", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в Майкопе обрушился остановочный павильон. На месте происшествия от полученных травм умерла 78-летняя местная жительница. 21-летняя женщина госпитализирована в республиканскую больницу, 11-летняя девочка после осмотра врачей была отпущена на амбулаторное лечение. Следственным отделом по городу Майкопу 18 июня было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, в период с 9 по 22 июня 2016 года индивидуальный предприниматель в рамках договора подряда выполнил работы по установке остановочного павильона на улице Чкалова в Майкопе. Бизнесмен в нарушение технических условий установил павильон на предварительно не забетонированную площадку, то есть оказал услугу, не отвечающую требованиям безопасности, уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.

"Для установления обстоятельств совершенного преступления, а также возможных других эпизодов незаконной деятельности проводится комплекс следственных действий", - добавили в пресс-службе ведомства.