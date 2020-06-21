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В Башкирии опрокинулся трактор

В результате инцидента погибли два человека

УФА, 21 июня. /ТАСС/. В Шаранском районе Башкирии погибли два человека в результате опрокидывания трактора МТЗ-50. Жертвами ДТП стали водитель и пассажир сельскохозяйственной техники, сообщил в воскресенье в Facebook начальник управления ГИБДД по республике Динар Гильмутдинов.

"Опрокидывание трактора МТЗ-50 стало причиной гибели его 32-летнего водителя и 45-летнего пассажира. Авария произошла днем в Шаранском районе близ деревни Анисимова Поляна. Предположительно, мужчина при спуске не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание", - написал Гильмутдинов.

По данным ГИБДД, водитель не имел водительского удостоверения, для установления причин ДТП начато расследование.

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