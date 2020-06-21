В Липецкой области при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Жертвами ДТП около села Паниковец в Липецкой области стали шесть человек, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"Вблизи населенного пункта Паниковец в 11:45 мск произошло столкновение автомобилей Kia Rio и Hyundai Creta. В результате произошедшего ДТП погибли шесть человек", - сказали в ведомстве.

Детей среди погибших нет. Еще одна женщина в тяжелом состоянии госпитализирована. В момент аварии Hyundai ехали три человека, в Kia, по предварительным данным, - четверо.

В новость внесены изменения (13:19 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.