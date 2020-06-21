{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В массовом ДТП с маршруткой в Петербурге погиб один человек

Еще шесть человек пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Один человек погиб, шестеро получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения трех легковых автомобилей и маршрутного такси на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе городского ГУ МЧС.

"Произошло столкновение четырех автомобилей (трех легковых и маршрутного автобуса ПАЗ). Госпитализируют шесть человек: пятеро в состоянии средней степени тяжести (из автобуса), один в тяжелом состоянии (из легкового автомобиля). Погиб один человек, водитель легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
Погибли два человека
Читать полностью