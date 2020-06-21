Два человека пострадали от взрыва газовой горелки на северо-западе Москвы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Газовая горелка взорвалась во время ремонтных работ в гараже на северо-западе столицы, два человека пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Поступала заявка [о происшествии] по адресу: Походный проезд, д. 23. Установлено, что в гараже проводились ремонтные работы по гидроизоляции подвала с помощью газовой горелки. Произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Два человека обратились за медицинской помощью", - рассказали в ведомстве.