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Два человека пострадали от взрыва газовой горелки на северо-западе Москвы

Инцидент произошел во время ремонтных работ в гараже в Походном проезде

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Газовая горелка взорвалась во время ремонтных работ в гараже на северо-западе столицы, два человека пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Поступала заявка [о происшествии] по адресу: Походный проезд, д. 23. Установлено, что в гараже проводились ремонтные работы по гидроизоляции подвала с помощью газовой горелки. Произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Два человека обратились за медицинской помощью", - рассказали в ведомстве.

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